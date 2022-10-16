سفارة المملكة باليونان تحذر المواطنين المتواجدين في كريت من الأحوال الجوية السيئة

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دعت سفارة المملكة في اليونان، المواطنين المتواجدين في جزيرة كريت إلى آخذ الحيطة في ظل ما تشهده الجزيرة من أحوال جوية سيئة.

وناشدت السفارة، المواطنين المتواجدين في الجزيرة جنب التحركات غير الضرورية، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات.

ونوهت إلى ضرورة التواصل بشكل سريع على الرقم المُخصص لشؤون السعوديين عند حدوث أي طارئ.



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Source akhbaar24

