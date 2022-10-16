أرقام “سبورت 24”.. حلم الفوز الأول للباطن يصطدم بانتفاضة أبها

︎

.



يلتقي فريقا الباطن وأبها، مساء الأحد، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين وذلك على ملعب نادي الباطن.

ويقود الباطن مدربه الهولندي ألين هورفات، فيما يقود أبها مدربه البولندي ماتيوس جوزيف مساعد المدرب السابق البلجيكي سفين فانندنبروك الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام النصر.

ونجح جوزيف في أول اختبار له عندما ألحق بالتعاون أول هزيمة هذا الموسم مسجلًا ثاني انتصار لأبها بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويتطلع المدرب البولندي لأن يكون أول مدرب لأبها في دوري المحترفين يحقق الفوز في أول مباراتين له.

في المقابل يسعى الباطن لتسجيل أول انتصار له هذا الموسم في محاولة للخروج من ذيل الترتيب إذ يحل في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي أبها في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المباراة التي تحمل الرقم 5 في تاريخ مواجهاتهما إذ يملك الباطن تفوقًا لافتًا بـ3 انتصارات مقابل فوز وحيد لأبها.

وجمعت 9 مواجهات سابقة فريق الباطن بأندية عسير في دوري المحترفين، فاز في 4 وتعادل 3 وخسر مثلها، علمًا بأنه لم يخسر في آخر مواجهتين لكنه لم يسبق له أن تجنب الخسارة أمام أندية عسير في 3 مواجهات متتالية بدوري المحترفين وهو ما سيسعى لتسجيله لأول مرة أمام أبها.

في المقابل يتطلع أبها لتحقيق انتصارين متتاليين في دوري المحترفين لأول مرة منذ يناير الماضي عندما فاز على الباطن والاتفاق.

ويعد الباطن الفريق الوحيد في دوري المحترفين الذي سجل لاعبوه المحليون جميع أهدافه بدوري المحترفين، في المقابل فإن 6 لاعبين تكفلوا بأهداف أبها الستة التي سجلها حتى الآن، علمًا بأن لاعبه صالح الجمعان هو أكثر المساهمين في الأهداف بتسجيل هدف وصناعة اثنين.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

