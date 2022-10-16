أرقام “سبورت 24”.. التاريخ يرجح كفة النصر أمام الفيحاء في الدوري

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يلتقي فريقا النصر والفيحاء، مساء الأحد، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين وذلك على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ويدخل النصر اللقاء منتشيًا لارتقائه للوصافة بعد الفوز الكبير على الخليج (4-1)، فيما لا يزال الفيحاء يعاني من نتائجه السلبية بعد خسارته على ملعبه بثلاثية أمام الاتفاق ليحل في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المباراة التي تحمل الرقم 9 في تاريخ مواجهتهما في دوري المحترفين، إذ فاز النصر في 4 مباريات مقابل انتصار وحيد للفيحاء وتعادلا 3 مرات.

ولم يحقق الفيحاء سوى فوز وحيد أمام أندية الرياض في آخر 12 مواجهة وكان أمام الهلال الموسم الماضي.

وسجل النصر هذا الموسم أعلى حصيلة نقاط له في أول 7 جولات منذ موسم 2018-2019 والذي شهد آخر تتويج له باللقب، إذ حصد وقتها 19 نقطة مقابل 16 نقطة حصدها الموسم الحالي.

في المقابل فإن الفيحاء سجل أقل حصيلة نقاط له في أول 7 جولات في دوري المحترفين بنقطتين فقط.

واستقبل النصر 6 أهداف في آخر 11 مباراة بدوري المحترفين مقارنة بـ16 في 11 مباراة سابقة قبل ذلك، وذلك بفضل حارسه أوسبينا الذي تصدى لـ8 تسديدات من أصل 11.





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Source akhbaar24

