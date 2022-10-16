︎
.
كشف الدكتور طراد القاضي، استشاري ليزك وقرنية، أن عمليات تغيير لون عدسة العين غير آمنة نهائياً، ولها أضرار كبيرة على الأشخاص مستقبلًا، موضحًا أهم هذه الأنواع.
وقال الدكتور طراد القاضي، استشاري ليزك وقرنية في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية في برنامج يا هلا: “هي عبارة عن 3طرق مختلفة لإجراء هذا النوع والنوع الذي كان يجري سابقًا يزرعون فيه الشريحة بشكل السواد”.
وأكمل: “هذا النوع يُغطي السواد، وهذه الأشياء ما فيها خلاف أنها شيء خطأ تمامًا، واليوم السواد تحت العين يفتحون به فتحة صغيرة، وهذه اغلب الأيام نعملها، في نوع جديد يعملون به فتحة في القرنية الشفافة ويحطون الصبغة”.
وأضاف: ” نحن لدينا رقابة ولا نفعل شيء إلا وكان عليه دراسات وليس منه أضرار او آثار جانبية”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر هل عمليات تغيير لون عدسة العين آمنة؟.. استشاري ليزك وقرنية يُجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.