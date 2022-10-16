“بيتروس”: انتصار عظيم حققناه أمام الرائد.. وتهانينا للفريق بأكمله

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علق لاعب الفتح بيتروس على فوز فريقه أمام الرائد، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثامنة بدوري روشن.

وكتب بيتروس عبر حسابه على موقع “انستقرام”:” انتصار عظيم حققناه مع الكثير من الروح و العزيمه و الإراده ، تهانينا للفريق بأكمله و شكراً لله على كل شيء “.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح الفتح في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب فراس البريكان.

وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز العاشر.





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Source akhbaar24

