146 حالة مرسلة للعلاج خارجيا - #عاجل

حولت الهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة 146 حالة للعلاج خارج المملكة العام الماضي، وتصدرت أمريكا الحالات المحالة للعلاج بنسبة 52.7%.

وتمثلت التخصصات المحالة للعلاج خارج المملكة في 19 تخصصا، واستحوذ تخصص جراحة تجميل «ترميم» على النصيب الأكبر من الحالات المحالة للعلاج خارجيا بــ26 حالة، ثم الأورام ثانيا بــ25 حالة، وجراحة عظام ثالثا بــ16 حالة، وزراعة قلب ورئة رابعا بــ15 حالة، وطب وجراحة القلب خامسا بــ12 حالة، وتساوت المسالك البولية وزراعة النخاع سادسا بــ10 حالات.

وخلت تخصصات الطب النفسي، وطب الفم والأسنان من الحالات المحالة للعلاج خارجيا، وحل تخصص أمراض النساء والولادة ثالثا في التخصصات المحالة للعلاج خارجيا بـحالة واحدة محالة، وتساوت تخصصات الجراحة العامة، وأمراض الأطفال، وجراحة أعصاب، وأمراض دم ثالثا بحالتين اثنين محالة للعلاج خارجيا، والباطنة العامة وطب وجراحة العيون رابعا بــ3 حالات، والتأهيل الطبي الأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة خامسا بــ7 حالات محالة خارجيا.

وتصدرت أمريكا استقبال الحالات العلاجية بــ77 حالة، وحلت بريطانيا ثانيا باستقبال 38 حالة، وألمانيا ثالثا باستقبال 21 حالة، وفرنسا رابعا بـ6 حالات، وإيطاليا خامسا بـ3 حالات، وأخيرا إسبانيا بحالة وحيدة.

تخصصات الإحالة

جراحة تجميل: 26

الأورام: 25

جراحة عظام: 16

زراعة قلب ورئة: 15

طب وجراحة القلب: 12

مسالك بولية: 10

زراعة نخاع: 10

أكثر الدول المحال إليها:

أمريكا: 77

بريطانيا: 38

ألمانيا: 21

فرنسا: 6

إيطاليا: 3

إسبانيا: 1