35 ألف قيادي مؤهلين ببرنامجي التطوير - #عاجل

كشفت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، أنها تمكنت -بعد 7 سنوات من إنشاء الأكاديمية- من تأهيل 35.000 قيادي في برنامج التطوير القيادي، إضافة إلى 1.500 قيادي في خدمات التقييم القيادي.

جاء ذلك في سياق ملف أعدته أكاديمية تطوير القيادات الإدارية للتعريف بمبادرة معهد الإدارة ببرنامج التحول الوطني 2025، حيث تقدم الأكاديمية بالتعاون مع شركائها الدوليين برنامج التطوير القيادي (مسار «واعد») والمصمم خصيصًا للقيادات الإدارية الواعدة بالمملكة لتمكينهم من الاطلاع على المستجدات والمتغيرات الحديثة وفقًا لأفضل الممارسات.

من برامج تطوير القيادات

مسار واعد «أساسيات القيادة»

يقدم رحلة شاملة لبناء القيادات الشابة من الجنسين (رجال / نساء) لتكون مؤهلة وفاعلة في قيادة برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال خمس برامج مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياج المحلي في المملكة. وتقسم شهادة المسار إلى مستويين.

مسار واعد «اكتشاف وإدارة الذات»

تقسم شهادة المسار إلى مستويين من الشهادات:

أ. شهادة حضور برنامج تمنح في نهاية كل برنامج.

ب. شهادة إكمال المسار تمنح بعد حضور البرامج الخمسة وجلسة كوتشينج مجانية.

مسار واعد «فهم وقيادة الآخرين»

تقسم شهادة المسار إلى مستويين من الشهادات:

أ. شهادة حضور برنامج تمنح في نهاية كل برنامج.

ب. شهادة إكمال المسار تمنح بعد حضور البرامج الخمسة وجلسة كوتشينج مجانية.

مسار واعد «فهم وقيادة المنظمة»

تقسم شهادة المسار إلى مستويين من الشهادات:

أ. شهادة حضور برنامج تمنح في نهاية كل برنامج.

ب. شهادة إكمال المسار تمنح بعد حضور البرامج الخمسة وجلسة كوتشينج مجانية.

أكاديمية التطوير

- 7 سنوات منذ إنشاء الأكاديمية

- 35.000 قيادي في برنامج التطوير القيادي

- 1.500 قيادي في خدمات التقييم القيادي

- 10 شركاء عالميين