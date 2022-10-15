شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكتسح الإتحاد المنستيري ويتأهل لدور المجوعات بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق فوزًا كبيرًا على الإتحاد المنستيري التونسي بثلاثية نظيفة، فى إياب دور ال 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفريق الأحمر قد سبق أن فاز بمباراة الذهاب فى مدينة منستير التونسية بهدف نظيف، ليعبر الفريق لدور المجوعات للمرة ال 17 فى تاريخه بسهولة كبيرة.

وأفتتح التسجيل للأهلي المصري أحمد عبد القادر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف حمدي فتحي النتيجة للفريق القاهري فى الدقيقة 43 قبل ختام الشوط الأول، قبل أن يختتم اللاعب نفسه ثلاثية الفريق عند الدقيقة 57، وسط العديد من الفرص الغريبة الضائعة من جانب الفريقين، وخاصة فى شوط اللقاء الثاني.



تصنيف مجموعات دوري الأبطال المتوقع!

ومن المتوقع أن يكون النادي الأهلي فى التصنيف الأول رفقة كلًا من الترجي التونسي والرجاء المغربي، والوداد المغربي حال حسمه الصعود، على أن يكون الزمالك بهذا الشكل فى التصنيف الثاني رفقة كلًا من بترو أتليتكو وحوريا وصن داوينز، على حسب نتائج الفرق فى السنوات الخمس الأخيرة.



تأهل الترجي يقضي على آمال الزمالك

وجاء تأهل الترجي القاتل أمام فريق بلاتو يونايتد النيجري بهدف قاتل عند الدقيقة 82، بعد ضربة جزاء غريبة أحتسبها الحكم المصري إبراهين نور الدين، لاقت العديد من سخرية النقاد الرياضين والجماهير، خاصة أن هذا الهدف حرم الزمالك من التواجد فى التصنيف الأول بالبطولة، لا سيما بعد خروج مازيمبي المفاجئ، الأمر الذي جعل مواجهة الأهلي والفارس الأبيض واردة بشدة فى الدور القادم.