7 آلاف حالة التهاب كبدي خلال عام.. وجدة والرياض الأعلى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي إصابات التهاب الكبد بجميع أنواعه 7 آلاف إصابة خلال عام في المملكة، وتصدرت جدة إصابات التهاب الكبد من النوع ب في العام الماضي 2021م بعدد 1034 حالة من بين إجمالي 4955 إصابة في عموم المملكة حسب إحصاءات رسمية لوزارة الصحة، في حين سجلت الرياض أكبر عدد من حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي من النوع ج بـ518 حالة من بين إجمالي 1960 حالة، وسجلت الباحة أكبر عدد من حالات الإصابة 695 بالسالمونيلا من بين إجمالي 2.323 حالة، في حين تصدرت جدة من حيث عدد إصابات حمى الضنك بـ2186 حالة من إجمالي 3421 حالة.

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