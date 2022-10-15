شكرا لقرائتكم خبر الحرف التراثية السعودية تجذب زوار معرض القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت أنشطة وفعاليات هيئة التراث في جناح المملكة بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة هذا العام المقام في القاهرة، زوار المعرض الذين توقفوا أمام العقال والبشوت أو المشالح المميزة بدقة حياكتها وجودة صنعها وغيرها من المنتجات اليدوية التراثية.

وحيا زوار المعرض جهود هيئة التراث الحاضرة في المعرض من خلال عدد من الحرف والمنتجات التي تبرز التراث الوطني وتعكس الهوية الثقافية، كما توضح التنوع الحرفي الغني الذي تمتاز به المملكة، وما تتمتع به من تراث فريد واستثنائي.

ولفتت اللوحات والتصاميم التفاعلية التي تبرز فن «القط العسيري» بألوانه الطبيعية في الجناح؛ أنظار حضور المعرض الذين نوهوا لأهمية الثقافية الغنية بهذا الشكل من الفنون الذي اختير ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي بالمملكة.

وانفردت الهيئة عن غيرها بما تعرضه من المنتجات اليدوية التقليدية والتراثية الأصيلة ذات الرمزية الثقافية والاجتماعية، التي تعكس الإرث الثقافي التاريخي للمملكة، وفي مقدمتها حرفة صناعة العقال، وحرفة حياكة البشوت أو المشالح التي تتميز بجودة الصنع والدقة والإتقان.

وأشاد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه المعرض، بجناح المملكة والمستوى الإبداعي للمنتجات والأعمال المعروضة.