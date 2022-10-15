الحرف التراثية السعودية تجذب زوار معرض القاهرة

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وحيا زوار المعرض جهود هيئة التراث الحاضرة في المعرض من خلال عدد من الحرف والمنتجات التي تبرز التراث الوطني وتعكس الهوية الثقافية، كما توضح التنوع الحرفي الغني الذي تمتاز به المملكة، وما تتمتع به من تراث فريد واستثنائي.ولفتت اللوحات والتصاميم التفاعلية التي تبرز فن «القط العسيري» بألوانه الطبيعية في الجناح؛ أنظار حضور المعرض الذين نوهوا لأهمية الثقافية الغنية بهذا الشكل من الفنون الذي اختير ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي بالمملكة.
وانفردت الهيئة عن غيرها بما تعرضه من المنتجات اليدوية التقليدية والتراثية الأصيلة ذات الرمزية الثقافية والاجتماعية، التي تعكس الإرث الثقافي التاريخي للمملكة، وفي مقدمتها حرفة صناعة العقال، وحرفة حياكة البشوت أو المشالح التي تتميز بجودة الصنع والدقة والإتقان.
وأشاد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه المعرض، بجناح المملكة والمستوى الإبداعي للمنتجات والأعمال المعروضة.
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