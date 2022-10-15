تسجيل 5 باحثين من جامعة الإمام بقائمة علماء العالم

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وضمت القائمة: الدكتور رفيق شودري من كلية الهندسة، الدكتور هشام الدسوقي - رحمه الله - من كلية الهندسة، الدكتور كمال برادة من كلية العلوم، الدكتور أحمد الخياط من كلية العلوم والدكتور قيصر عباس من كلية علوم الحاسب والمعلومات.من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري أن الجامعة تحظى بدعم القيادة الرشيدة التي تولي البحث العلمي عناية خاصة، لأنها ركيزة أساسية من ركائز النجاح والريادة، وضرورة مجتمعية وتنموية لتحويلها إلى منتجات معرفية تخدم تنمية الاقتصاد المعرفي، من خلال العمل على تحسين البحث العلمي ورفع مستوى جودته والانتقال بمخرجاته للتأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، حيث خصصت الجامعة خلال السنوات الماضية برامج متخصصة، ومبادرات نوعية ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية؛ لتحقيق مستهدفات البحث العلمي والابتكار، وتحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر التنافسية العالمية لتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.
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