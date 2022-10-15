لغة برايل على عبوات الأدوية والمستحضرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الدليل الإرشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية والنشرة الداخلية بطريقة «برايل»، للمستحضرات الصيدلانية البشرية، وذلك لرفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين أو ضعاف البصر، مما يؤدي إلى معرفة اسم الدواء والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية، بالتالي ضمان سلامة استخدام الدواء. وأوضحت «الغذاء والدواء» أن إصدار الدليل يأتي ضمن سعي الهيئة إلى تطوير الآليات لتتناسب مع جميع احتياجات أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين وضعاف البصر. وتساعد خدمة لغة برايل على عبوات الأدوية في معرفتهم اسم الدواء، والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية، لضمان سلامة استخدام الدواء. وتساعد خدمة لغة برايل على عبوات الأدوية في معرفتهم اسم الدواء، والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية، لضمان سلامة استخدام الدواء. يشار إلى أن الهيئة نشرت هذا التنظيم في منصة استطلاع التابع للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تمكين الأفراد والقطاع الخاص لإبداءالمرئيات على المشروع.

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