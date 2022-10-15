صالحة باسلوم في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة صالحة بنت محمد سرور باسلوم. والفقيدة كريمة كل من الدكتور عبدالوهاب باسلوم والدكتور مجدي باسلوم. تقبلها الله قبولا حسنا وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون». تقبلها الله قبولا حسنا وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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