اخبار السعوديه

صالحة باسلوم في ذمة الله

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر صالحة باسلوم في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة صالحة بنت محمد سرور باسلوم.

والفقيدة كريمة كل من الدكتور عبدالوهاب باسلوم والدكتور مجدي باسلوم.

تقبلها الله قبولا حسنا وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت هذه تفاصيل خبر صالحة باسلوم في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا