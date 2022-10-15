الحملات الميدانية توقع 16,243 مخالفا في قبضة الأمن

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وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق
مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
1- إجمالي المخالفين المضبوطين في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة بمناطق المملكة كافة 16243مخالفا، منهم:
- 9402 مخالفو نظام الإقامة
- 4225 مخالفو نظام أمن الحدود
- 2616 مخالفو نظام العمل
2- إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 301 شخص، منهم:
- 37 % يمنيون
- 58 % إثيوبيون
- 5 % جنسيات أخرى
- ضبط 16 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
3- ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
4- إجمالي الخاضعين حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 50132 وافدا مخالفا منهم:
- 46416 رجلا
- 3716 امرأة
5- إحالة 39571 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 2871 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 8885 مخالفا
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