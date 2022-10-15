ليتمكن المكفوفون من قراءتها.. وضع اسم ومعلومات الأدوية بطريقة برايل على العبوة

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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، الدليل الإرشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية والنشرة الداخلية بطريقة “برايل” للمستحضرات الصيدلانية البشرية؛ بغرض تعريف المكفوفين أو ضعاف البصر باسم الدواء والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية.
وأوضحت الهيئة أن إصدار الدليل يأتي ضمن سعي الهيئة لتطوير الآليات لتتناسب مع جميع احتياجات أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين وضعاف البصر، وتساعد خدمة لغة “برايل” على عبوات الأدوية في معرفتهم باسم الدواء والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية لضمان سلامة استخدام الدواء.
يذكر أن الهيئة نشرت هذا التنظيم في منصة “استطلاع” التابع للمركز الوطني للتنافسية؛ بهدف تمكين الأفراد والقطاع الخاص لإبداء المرئيات على المشروع.
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Source akhbaar24
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