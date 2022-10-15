الهلال يرفع توضيحات لرابطة الدوري بعد “فقده ” أطقم مباراة الطائي

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كشفت مصادر صحفية، عن خطوة من جانب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بشأن فقد أطقم الفريق قبل مواجهة الطائي.

وأوضحت المصادر أن الهلال رفع توضيحات لرابطة الدوري بعد “فقده ” أطقم مباراة الطائي اليوم ضمن منافسات الدوري.

وأشارت إلى أن إدارة النادي مصدومة من تصرف إدارة الطائي بتقديمها الاحتجاج.

كشفت مصادر صحفية، أن أطقم نادي الهلال فُقدت من حافلة الفريق اليوم قبل بداية اللقاء أمام الطائي بساعات، ما أدى لخوض الفريق اللقاء بطقم آخر لا يحمل شعار دوري روشن.

وأوضحت المصادر، أن فريق الهلال اضطر لخوض مباراته أمام الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرا.

وخطف فريق الهلال فوزًا قاتلاً خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم السبت بنظيره الطائي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن بثلاثية مقابل هدفين.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة 15 في المركز الخامس.



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Source akhbaar24

