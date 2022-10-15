عشرة باحثين من جامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين

︎ . المناطق_واس سجَّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية عشرة باحثين من جامعة نجران ضمن أفضل 2% من الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم لعام 2021م في مجالات متنوعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن الجامعة أولت البحث العلمي اهتماماً بالغاً؛ انطلاقاً من احتياجات وتوجهات المملكة، حيث حقَّقت الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية والعربية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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