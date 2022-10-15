يصل سعرها لـ 3 آلاف دولار.. “أبل” تطور نظارة تتيح دفع المال ببصمة العين

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تسعى شركة “أبل” لتطوير نظارتها للواقع الافتراضي بإضافة تقنية مسح قزحية العين؛ ما يتيح للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم المالية ودفع المال منها.

ومن المقرر أن تعلن أبل عن نظارتها الجديدة مطلع العام المقبل 2023، والتي تتفوق ميزاتها التقنية على نظارات شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لعالم “ميتافيرس” الافتراضي، التي أعلنت حديثاً عن نظارة “كويست برو”.

وتتشابه الميزة الجديدة التي أعلنت عنها “أبل” مع خصائص أخرى أطلقتها سابقاً، مثل تسجيل الدخول بهوية الوجه وبصمة الإصبع، ومن المقرر أيضاً أن تضيف كاميرات متجهة إلى الأسفل في النظارة لالتقاط حركة الأرجل.

وتشير تقارير صحفية إلى أنه من المتوقع أن يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار أمريكي؛ أي ما يعادل ضعف ثمن نظارة “كويست برو”.





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Source akhbaar24

