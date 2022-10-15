مفاجأة.. سرقة قمصان الهلال قبل مواجهة الطائي

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بثلاثية مقابل هدفين، ضد فريق الطائي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت مباراة الهلال والطائي جدلًا كبيرًا بسبب ظهور الزعيم بقميص بشكل غير معتمد لا يحمل شعار الرابطة، مما دفع الطائي لتقديم شكوى ضده، بسبب هذه الواقعة مطالبًا سحب الثلاث نقاط أو إعادة المباراة.

وظهرت تقارير صحفية، تؤكد أن فريق الهلال تمت سرقة قمصانه قبل المباراة مما دفعه لإرتداء قمصان غير معتمدة أو مدون عليها شعار الرابطة.

ووفقًا لـ “الرياضية”، اضطر فريق الهلال خوض مباراته أمام الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرًا.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحل نادي الطائي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوزه اليوم كان سيتقدم إلى الوصافة بدلا من الزعيم مؤقتًا، ولكن تمكن البليهي من حسم الثلاث نقاط للأرزق في الوقت القاتل.

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Source almnatiq

