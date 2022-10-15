إجازة طويلة و4 وديات.. الهلال يعلن برنامج فريقه خلال فترة التوقف

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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، راحة لأعضاء الفريق؛ نظير توقف المنافسات استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 المقرر لها بقطر.
ويعاود الفريق تدريباته يوم السبت الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل في مقر النادي، على أن يقيم الفريق معسكرا إعداديًا داخليًا في مقر النادي بعد عودته.
ويخوض الفريق خلال معسكره الإعدادي 4 لقاءات ودية استعدادا لاستئناف المنافسات، بعد الانتهاء من كأس العالم 2022.
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Source akhbaar24
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