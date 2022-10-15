فريق سماش يستمرُ في صدارة منافسات بطولة ليف قولف جدة في ثاني أيام البطولة

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استمرَّ فريقُ سماش في تقديم نتائج مميزة في ثاني أيام “بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة،المقدمة من “ روشن” حيث نجحوا في اعتلاء صدارة ترتيب منافسات الأفراد والفرق على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وسجَّل الأمريكي بيتر أويهلين 7 ضربات تحت المعدل اليوم، ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة تحت المعدل منحته المركز الأول أمام مواطنه وقائد فريقه “سماش” بروكس كيبكا الذي احتلَّ صدارة الترتيب يوم أمس وتراجع إلى المركز الثاني بعد تسجيله 3 ضربات تحت المعدل رفعت مجموع نتائجه إلى 11 ضربة تحت المعدل.

ونجح بقية أعضاء الفريق تشيس كيبكا وجيسون كوكراك بتسجيل 5 ضربات تحت المعدل، الذي جعل فريق “سماش” يحتلُّ صدارةَ ترتيب الفرق بمجموع 30 ضربة تحت المعدل.

في حين تقاسم الإسباني سيرجيو جارسيا قائد فريق “فاير-بولز” والجنوب أفريقي تشارل شوارتزل لاعب فريق “ستينجر” المركزَ الثالث في المنافسات الفردية بمجموع 9 ضربات تحت المعدل.

وتختتم منافسات بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة يوم غد, حيث سيتم تتويج الفريق الفائز بلقب منافسات الفرق، واللاعب الذي سيحقِّق أفضلَ نتيجة في منافسات الأفراد، على أن يحصلَ الفريقُ الفائزُ على مبلغ 3 ملايين دولار، واللاعب الذي سيحقِّق أفضلَ نتيجة فردية بين جميع اللاعبين على مبلغ 4 ملايين دولار.

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Source almnatiq

