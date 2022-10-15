الوسم ألطف أيام السنة

أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن السبت كان آخر يوم لموسم سهيل، والأحد يدخل موسم الوسم. ويعلن دخول طالع العواء وهي خمسة نجوم متوسطة اللمعان في برج السنبلة، والعواء منزلة شامية وعدد أيامها 13 يومًا، وبطلوعها بداية الوسم. تبلغ حصة الليل حوالي 12:28 ساعة بينما حصة النهار حوالي 11:32 ساعة.

من جهته، أوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن، الأحد يوافق أيام الوسم وهي أفضل وأرق وألطف أيام السنة.

وبحسب آخر التقارير الجوية الصادرة عن طقس العرب، فإن هناك منخفضًا، إنما لن يكون لهذا المنخفض أي تأثير مباشر على المملكة، لكنه يعتبر مؤشرًا على بدء تغير الأنظمة الجوية لصالح المنطقة مقارنة بما كان عليه الحال في فصل الصيف.

وفي ذات السياق، بدأت تشير بعض النماذج العددية لاحتمالية تأثر القطاع الشمالي من المملكة بعدة تقلبات جوية على شكل حالات من عدم الاستقرار الجوي في الثلث الأخير من شهر أكتوبر، ولا تزال غير واضحة المعالم حتى الساعة، لكنها تجلب معها بعض الأمطار الرعدية لمناطق الشمال مثل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وفقا لموقع طقس العرب فإنه يطلّ علينا موسم الوسم هذا العام بأجواء مستقرة وحارة في أغلب أنحاء المملكة، حيث يتخذ المرتفع الجوي شبه المداري الجزيرة العربية بما في ذلك المملكة مركزًا له، أما سطحيًا فيتمركز مرتفع جوي وسط المملكة يؤدي إلى هبوب رياح جنوبية غربية حارة وجافة على المناطق الشمالية تتسبب بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات صيفية في تلك المناطق.

ويتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على مستويات درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة خلال الأيام المقبلة، بحيث يكون الطقس حارًا نهارًا في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات عالية ومتوسطة في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على أجزاء من شرق منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، قد تتسبب بإثارة الأتربة والغبار بشكلٍ محلي، وتتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات رعدية من الأمطار على أجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية.