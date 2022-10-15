ضخ تجريبي للمحلاة بمحايل عسير

إجمالي أطوال
وتقدر سعة المشروع التصميمية الناقلة بنحو 210 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وبإجمالي أطوال خطوط أنابيب رئيسية تبلغ 198 كلم، إضافة إلى خطوط أنابيب فرعية تزيد عن 32 كلم، يتراوح قطر الخط الرئيسي من 48 بوصة إلى 56 بوصة، كما يحتوي المشروع على محطة ضخ رئيسية، تبلغ قدرة ضخها للمياه في المرحلة الابتدائية 105 آلاف متر مكعب يوميًا، فيما يصل عدد الخزانات بالمشروع إلى 21 خزانًا بسعة تخزين إجمالية تبلغ 846 ألف متر مكعب، وبلغت كمية التربة والقطع الصخري المزالة من مواقع تنفيذ المشروع قرابة 5.2 ملايين م3.
6 ريالات
وأعلنت الشركة الوطنية للمياه عن التسعيرة، حيث يصبح سعر الطن الواحد للمستهلك 6 ريالات وفي حال زيادة المسافة عن 5 كيلو يحسب كل كيلو بـ 3 ريالات. ويتم توزيع المياه للمستفيدين عن طريق محطات التوزيع ضمن مهام فرع خدمات المياه بمحافظة محايل.
محطة تحلية المياه
- 210 آلاف م3 من المياه المحلاة يوميًا
- 198 كلم أطوال خطوط الأنابيب الرئيسية
- 32 كلم خطوط أنابيب فرعية
- 48 إلى 56 بوصة قطر الخط الرئيسي
- 105 آلاف م3 يوميًا بمحطة الضخ الرئيسية
- 21 خزانًا بسعة تخزين 846 ألف م3
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