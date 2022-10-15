في أسبوع.. ترحيل 8885 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10 / 3 / 1444 هـ الموافق 6 / 10 / 2022 حتى 16 / 3 / 1444هـ الموافق 12 / 10 / 2022، عن ترحيل 8885 مخالفا. المخالفون - 16243 مخالفون. - 9402 نظام الإقامة. - 4225 أمن الحدود. - 2616 نظام العمل. - 301 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %37 يمنيون. - %58 إثيوبيون. - %5 جنسيات أخرى. - 16 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. - 18 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 50132 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 46416 رجلا. - 3716 امرأة. - 39571 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 2871 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 8885 رحلوا.



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