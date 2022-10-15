26 مواطنا اصطادوا في أماكن محظورة

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح «5» آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة «5» آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش «شوزن» والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك، غرامة «100» ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة «80» ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.
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