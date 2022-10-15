26 مواطنا اصطادوا في أماكن محظورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 26 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم «3» بنادق رش من نوع «شوزن»، وسلاحان ناريان من نوع مسدس، و«10» بنادق هوائية، و«1453» ذخيرة، و«5» شباك صيد، و«38» طائرًا مصيدًا، وكائنان فطريان، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح «5» آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة «5» آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش «شوزن» والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك، غرامة «100» ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة «80» ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.