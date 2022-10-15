شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد للرئيس الأوكراني: مستعدون لمواصلة جهود الوساطة لحل الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أمس برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة.

وعبر الرئيس الأوكرانى في بداية الاتصال عن تهنئته لولي العهد على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه أكد ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتأكيدها على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.

كما عبر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداده الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

وأعرب عن شكره وتقديره له على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة لأوكرانيا.

جهود ومساعي المملكة حيال الأزمة الأوكرانية:

