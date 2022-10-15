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أجرى فريق الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي؛ تحضيرًا لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.
واشتمل التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم فرضّ كارتيرون الجانب التكتيكي الذي سينهجه في مواجهة التعاون، قبل أن يختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وواصلت القائمة المختارة انتظامها في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل موعد مواجهة الاتفاق مع نظيرهم التعاون مساء غدٍ الأحد عند الساعة 8:30 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يختتم تحضيراته لمباراة التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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