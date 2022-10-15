حريق في إطارات مركبات قديمة بحي المشاعل

︎ . المناطق_الرياض باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا شب في إطارات مركبات قديمة بموقع خارج النطاق السكاني بحي المشاعل. وأكد المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لا إصابات جراء الحادث. ونشر المدني لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث أظهرت الصور الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة بسبب حريق الإطارات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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