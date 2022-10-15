“سوموديكا” يُعلن تشكيل الرائد لمواجهة الفتح

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أعلن المدير الفني لفريق الرائد، سوموديكا، تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الرائد على النحو التالي:

“سيلفيو لونغ، محمد سالم، بابلو سانتوس، عبدالله الفهد، سلطان الفرحان، عوض خميس، داميان جوكو فيتش، يحيى سنبل، عبدالله مجرشي، ميتريتا، رائد الغامدي”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“أحمد الرحيلي، خالد الخثلان، منصور البيشي، محمد الدوسري، نايف هزازي، عبدالمحسن الشهري، عبدالملك الشمري”.

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