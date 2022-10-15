“بيدرو إيمانويل” يُعلن تشكيل الخليج لمواجهة الشباب

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أعلن المدير الفني لفريق الخليج بيدرو ايمانويل، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:

” دوغلاس فريدريك، حسين النويقي، جمال بلعمري، محمد خبراني، موراتو، عبدالله الشنقيطي، أندريه بوكو، لوكاس سوزا، حسن المجحد، حمد العبدان، سوكول تسيكاليشي”.

ويجلس عل مقاعد البدلاء كل من:

” مروان الحيدري، صالح ال عباس، محمد السهلي، عبدالله الحربي، خالد السميري، عمر العودة، عبدالله السماطي، هاني الصبياني”.



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Source akhbaar24

