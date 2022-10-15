شرطة صامطة تقبض على مخالف بحوزته نحو ألفي قرص إمفيتامين مخدر

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ألقت دوريات شرطة محافظة صامطة القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته نحو ألفي قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت أنه ضبط مع المتهم مبلغ مالي، حيث كانت الأقراص والأموال في مركبة تعود ملكيتها إلى مواطن آخر قبض عليه.

وأضافت أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

