إيغالو يتقدم بهدف لـ “الهلال” في شوط أول أمام “الطائي” (فيديو وصور)

︎

.



أنهى فريق الهلال شوطه الأول من المباراة التي تجمعه مساء اليوم السبت بنظيره الطائي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن بالتقدم بهدف نظيف.

وسجل هدف الهلال خلال اللقاء لاعبه النيجيري أوديون إيغالو عقب مرور 39 دقييقة من عمر الشوط الأول.

وبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ناصر الدوسري – علي البليهي – جانغ هيون – سعود عبد الحميد.

الوسط: كويلار – مصعب الجوير – كاريلو – ميشال – موسى ماريجا.

الهجوم: إيجالو.

وجاءت دكة بدلاء الهلال كالتالي: محمد العويس، محمد جحفلي، محمد البريك، حمد اليامي، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، ماتيوس بيريرا، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

وبدأ الطائي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: فيكتور براغا.

خط الدفاع: كولينز فاي، الجبيري، السلطان، حسين قاسم.

خط الوسط: سميدو، القنيعان، مختار.

خط الهجوم: أمير سعيود، مبينزا، موسونا.

وجاءت دكة بدلاء الطائي لمباراة الهلال كالتالي: معتز البقعاوي، نواف القميري، محمد حرزان، خليل العبسي، عبدالمحسن فلاته، عبدالله الجوعي، جمال باجندوح، هزاع الهزاع، عبدالعزيز مجرشي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

