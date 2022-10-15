︎
.
أعلن المدير الفني لفريق الشباب فيسنتي مورينو، تشكيل فريقه لمواجهة الخيلج، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:
” كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، سعيد الربيعي، متعب الحربي، كريتشوفياك، ايفر بانيغا، جوانكا، كارلوس جونيور، ارون بوبيندزا، سانتي مينا.
ويجلس عل مقاعد البدلاء كل من:
” فواز القرني، محمد عيسى، فهد المولد، نادر الشراري، حسين القحطاني، نواف العابد، حسين الصبياني، هتان باهبري، أحمد عبده”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “مورينو” يُعلن تشكيل الشباب لمواجهة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.