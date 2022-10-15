“مورينو” يُعلن تشكيل الشباب لمواجهة الخليج

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أعلن المدير الفني لفريق الشباب فيسنتي مورينو، تشكيل فريقه لمواجهة الخيلج، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:

” كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، سعيد الربيعي، متعب الحربي، كريتشوفياك، ايفر بانيغا، جوانكا، كارلوس جونيور، ارون بوبيندزا، سانتي مينا.

ويجلس عل مقاعد البدلاء كل من:

” فواز القرني، محمد عيسى، فهد المولد، نادر الشراري، حسين القحطاني، نواف العابد، حسين الصبياني، هتان باهبري، أحمد عبده”.



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Source akhbaar24

