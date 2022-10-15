شرطة جدة تكشف حقيقة بلاغ مقيم تعرض للاعتداء والسلب

كشفت شرطة محافظة جدة حقيقة بلاغ تقدم به مقيم من الإريترية عن تعرضه في أحد الأحياء السكنية للاعتداء من قبل 4 أشخاص برش مادة على عينية وسلب مبلغ (78,000) ريال، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ يعود لإحدى المؤسسات، والحادثة تمت باتفاق الجناة مع المبلغ بمقابل مادي، وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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