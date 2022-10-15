“جارسيا” يرفض مشاركة ثنائي شباب “النصر” أمام “الاتحاد”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي جارسيا، قد رفض مشاركة لاعبي درجة الشباب عبد العزيز الفرج ويوسف حقوي فريق درجة الشباب في المباراة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للشباب.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن جارسيا قد رفضّ مشاركة اللاعبَين بسبب حاجته إلى خدماتهما في المناورة الأخيره للفريق الأول الذي يستعد لمواجهة الفيحاء في دوري روشن.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن جارسيا يرغب في تجربة الثنائي بمركز الظهير الأيمن؛ للوقوف على مستواهما وإمكانية الاعتماد على أحدهما بديلًا لسلطان الغنام، الذي تعرَّض إلى تمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة العدالة.



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Source akhbaar24

