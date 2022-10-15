“الاتفاق” يقترب من استعادة لاعبه

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أفادت تقارير صحفية بأن لاعب فريق الاتفاق، علي هزازي، قد بدأ برنامجه العلاجي في عيادة ناديه؛ تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وأُصيب هزازي في العضلة الضامة في مباراة الهلال ضمن الجولة السادسة من دوري روشن التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
ولم يُشارك هزازي خلال مباراة الاتفاق الماضية أمام نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.
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Source akhbaar24
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