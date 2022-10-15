صورة القرش الأسود تطفو من جديد وتثير الرعب

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عادت صور القرش الأسود إلى الظهور مجددا في الإنترنت، مثيرة الخوف في نفوس الآلاف من الأشخاص الذين شاهدوا هذا الحيوان المفترس والنادر.

وكانت الصور الخاصة بالقرش الأسود التقطت في عام 2018، قبالة سواحل تايوان، لكنها عادت إلى الإنترنت في الأيام الأخيرة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الصور أثارت الخوف بسبب فك القرش الأسود المتمدد وأسنانه التي تشبه الإبر، وشبّه البعض القرش الأسود بشخصية “فينوم” الشرير الخارق في الكتاب الهزلي الأميركي “مارفل”.

ونشر حساب في “تويتر” يطلق على نفسه “Fascinating” صور السمكة التي بدت مرعبة للبعض، قبل يومين، وجددت تفاعلا مستمرا حتى السبت.



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Source almnatiq

