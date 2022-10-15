موعد انتظام “الجبلي” في تدريبات “الباطن”

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أفادت مصادر بأن لاعب نادي الباطن، يوسف الجبلي، سيعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، التي تتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب يتم تحضيره للمشاركة في المباريات التجريبية المقبلة لفريقه ضمن معسكره الذي يجريه في فترة التوقف وقد يكون خارجيا وستتحدد الدولة المستضيفة له في الأيام المقبلة.



وكان الجبلي قد تعرض لكسر في الساق وقطع في أربطة المفصل خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ 24 من الموسم الماضي.

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Source akhbaar24

