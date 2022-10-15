سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع تركيا في حادثة انفجار منجم الفحم

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جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تضامن المنظمة مع حكومة الجمهورية التركية وشعبها في حادثة انفجار منجم للفحم شمال البلاد، والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وعبر الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادثة، متمنيًا عاجل الشفاء للمصابين، والإسراع في إنقاذ عمال المنجم المحاصرين.

// انتهى//

13:58ت م

0050 جدة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تضامن المنظمة مع حكومة الجمهورية التركية وشعبها في حادثة انفجار منجم للفحم شمال البلاد، والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.وعبر الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادثة، متمنيًا عاجل الشفاء للمصابين، والإسراع في إنقاذ عمال المنجم المحاصرين.// انتهى//13:58ت م0050 www.spa.gov.sa/2392500 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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