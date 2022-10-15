“الأهلي” يُكثف جهوده للحصول على الشهادة المالية

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي يُكثف جهوده خلال الفترة الحالية؛ لإنهاء متطلبات شهادة الكفاءة المالية.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة الأهلي قد سلمت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راتب شهرين خلال الأيام الماضية، وقلَّصت مستحقاتهم لإنهاء شرط دفع رواتبهم في الفترة المقبلة.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الإدارة سلَّمت كذلك رواتب العاملين في النادي حتى أكتوبر الجاري، وبذلك لم تتبق لهم أي رواتب متأخرة، مستوفيةً هذا الشرط أيضًا.



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Source akhbaar24

