︎
.
أفادت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي يُكثف جهوده خلال الفترة الحالية؛ لإنهاء متطلبات شهادة الكفاءة المالية.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة الأهلي قد سلمت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راتب شهرين خلال الأيام الماضية، وقلَّصت مستحقاتهم لإنهاء شرط دفع رواتبهم في الفترة المقبلة.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الإدارة سلَّمت كذلك رواتب العاملين في النادي حتى أكتوبر الجاري، وبذلك لم تتبق لهم أي رواتب متأخرة، مستوفيةً هذا الشرط أيضًا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الأهلي” يُكثف جهوده للحصول على الشهادة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.