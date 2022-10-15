إجازة 27 يومًا للاعبي الهلال

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أفادت مصادر بأن الجهازين الفني والإداري لفريق الهلال، قد قررا منح اللاعبين إجازة لمدة 27 يومًا خلال فترة التوقف. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الإجازة ستبدأ مع نهاية مباراة الطائي حتى 12 نوفمبر. ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الطائي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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