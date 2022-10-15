رغم تهديد روسيا بالتصعيد.. واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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كشفت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاجون رسميا، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

ووفقًا لموقع “سكاي نيوز” فإن الولايات المتحدة بصدد إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تتضمن ذخائر ومركبات، دون أن تشمل دفاعات جوية أو قدرات جديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن المساعدات تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وأضاف البنتاجون في بيان منفصل أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ “هيمارس”.

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ “هارم” المضادة للإشعاعات والرادارات، ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاجون.

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Source almnatiq

