400 طائرة “درون” تحلق فوق مدينة الحجر بالعلا في عرض “صمت الضوء” (صور)

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قدمت 400 طائرة بدون طيار، عروضاً مبهرة بالضوء في سماء منطقة الحجر بالعلا، وذلك ضمن العروض الختامية لمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء. وحلقت الطائرات “الدرون” في الهواء لارتفاع يصل إلى 200 متر، وشكلت أيقونات ولوحات إبداعية متنوعة في عرض بعنوان “صمت الضوء” يُسافر بالمشاهدين إلى عالم الأساطير التاريخية وسط سكون الصحراء. ومن بين التشكيلات التي نفذتها الطائرات، “الساعة الشمسية” التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تلك المنطقة التاريخية”، و”النسر العملاق””، ومشاهد بصرية أخرى ثلاثية الأبعاد.

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