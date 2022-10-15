“الصحة الخليجي”: 3 مضاعفات صحية يتعرض لها كبار السن حال شعورهم بالوحدة

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أكد مجلس الصحة الخليجي أهمية التواصل مع كبار السن اجتماعيًا، لما له من أثر نفسي ينعكس إيجابيًا على حالتهم الصحية.
وأوضح المجلس أن فقدان كبار السن الجانب الاجتماعي يؤدي إلى مضاعفات صحية، من أبرزها ضعف الجهاز المناعي، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
وأشار إلى أن الوحدة وضعف الروابط الاجتماعية قد تكون أشد خطرًا على القلب من السمنة، بالإضافة إلى أن التعرض للوحدة يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.
وأوصى المجلس بالمبادرة بالتواصل مع كبار السن والاستفادة من خبراتهم وخاصة أنهم لا يطلبون المساعدة ولا يتحدثون عن معاناتهم من الوحدة.
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Source akhbaar24
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