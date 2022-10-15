لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض

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تعلن مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، من (الجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض.

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض

وكشفت مدينة الملك سعود الطبية عن مجموعة من وظائف شاغرة للراغبين في التقديم ضرورة الاطلاع على التفاصيل والشروط.

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- محلل تخطيط استراتيجي

بكالوريوس في إدارة الأعمال / إدارة عامة /إدارة خدمات صحية ومستشفياتخبرة لا تقل عن سنتين في وظائف التخطيط الإستراتيجي

2- أخصائي تقنية طب الأسنان

درجة البكالوريوس في علوم الأسنانمؤهل أعلى في مجاله إن وجد.يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من المجلس السعودي لأخصائيي الصحة

3- صيدلي إكلينيكي

درجة الماجستير أو درجة الصيدلة أو الإقامة من كلية الصيدلة على مستوى الجامعة في بلد الممارسة المهنية.دليل على الترخيص الحالي كصيدلي في بلد الممارسة المهنية.تسجيل ساري المفعول في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- إرشادات طبية

بكالوريوس أو ماجستير في التمريض.مسجل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.مزود دعم الحياة الأساسي المعتمد.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

