أسعار النفط تهبط 6.4%

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تراجعت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بنحو 6.4%.
وهبطت أسعار النفط بأكثر من 3% في تعاملات جلسة أمس الجمعة، متأثرة بمخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، وخاصة في الصين، الدعم الذي تلقته من خفض أوبك+ هدف الإنتاج خفضا كبيرا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3.50 دولار، أو 3.9%، إلى 85.61 دولار.
وتأرجح كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم جلسة الجمعة، لكن الأول انخفض في الأسبوع الماضي 6.4% والثاني 7.6%.
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Source almnatiq
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