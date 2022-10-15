مكة المكرمة ورفحاء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

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رصد المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في المملكة.
وتوقع المركز ، أن تسجل مدينة مكة المكرمة ورفحاء أعلى درجة حرارة في المملكة عند 38 درجة مئوية، تلاها المدينة المنورة والاحساء وحفر الباطن عند 37 درجة مئوية.
وتوقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الشرقية و مكة المكرمة خاصةً الاجزاء الساحلية منها.
وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:
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Source almnatiq
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