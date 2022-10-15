︎
.
كشف عبدالرحمن القوزي معلم بتعليم محافظة القنفذة عن أسباب تدني مستوى الطلاب في الخط العربي، مُرجعًا السبب إلى عدم وجود مادة خاصة به في المرحلة الابتدائية.
مادة خاصة
وقال القوزي في تصريحات لبرنامج “سيدتي” إن مادة الخط العربي لا توجد في المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن تأسيس الطالب يبدأ مع المرحلة الأولى. واستشهد بأنه جلس يكتب سورة الشمس كاملة عندما كان في الصف الأول الابتدائي، فكان لها دور كبير لتحسين خطه، فضلًا عن وجود معلمين أكفاء لديهم خطوط جميلة في ذلك الزمن وتشجيعهم للطلاب.
التكنولوجيا السبب
ولفت إلى أن أجيالًا متلاحقة بدأ يخفت مستوى الخط العربي لديهم بسبب عدم وجود مادة لها، بالإضافة إلى التقنية والتكنولوجيا التي كان لها دور كبير أيضًا في تدنى الخط.
https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/10/عبدالرحمن-القوزي-..-معلم-بتعليم-القنفذة-تدني-مستوى-الطلاب-في-الخط-العربي-بسبب-عدم-وجود-مادة-الخط-العربي-في-المرحلة-الابتدائية[email protected]_Bin_Hussen-.mp4
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سبب تدني مستوى الطلاب بالخط العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.