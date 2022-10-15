سبب تدني مستوى الطلاب بالخط العربي

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كشف عبدالرحمن القوزي معلم بتعليم محافظة القنفذة عن أسباب تدني مستوى الطلاب في الخط العربي، مُرجعًا السبب إلى عدم وجود مادة خاصة به في المرحلة الابتدائية.

مادة خاصة

وقال القوزي في تصريحات لبرنامج “سيدتي” إن مادة الخط العربي لا توجد في المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن تأسيس الطالب يبدأ مع المرحلة الأولى. واستشهد بأنه جلس يكتب سورة الشمس كاملة عندما كان في الصف الأول الابتدائي، فكان لها دور كبير لتحسين خطه، فضلًا عن وجود معلمين أكفاء لديهم خطوط جميلة في ذلك الزمن وتشجيعهم للطلاب.

التكنولوجيا السبب

ولفت إلى أن أجيالًا متلاحقة بدأ يخفت مستوى الخط العربي لديهم بسبب عدم وجود مادة لها، بالإضافة إلى التقنية والتكنولوجيا التي كان لها دور كبير أيضًا في تدنى الخط.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/10/عبدالرحمن-القوزي-..-معلم-بتعليم-القنفذة-تدني-مستوى-الطلاب-في-الخط-العربي-بسبب-عدم-وجود-مادة-الخط-العربي-في-المرحلة-الابتدائية[email protected]_Bin_Hussen-.mp4

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