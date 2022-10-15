مصرع 500 شخص نتيجة فيضانات واسعة النطاق في نيجيريا

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أسفرت فيضانات واسعة النطاق في نيجيريا عن مصرع أكثر من 500 شخص، وغمرت نحو 90 ألف منزل بالمياه، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.

وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث النيجيريتان في منشور أمس الجمعة، إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من بين 36 ولاية في البلاد، وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

وأبانت السلطات أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة بدأت في التزايد منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد لاجدو في الكاميرون المجاورة.



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Source akhbaar24

