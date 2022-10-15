الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

︎ . المناطق_متابعات أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز “شيتشانج” لإطلاق الأقمار الصناعية بإقليم سيشوان جنوب غربي الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق القمر الصناعي “ياوقان36-” على متن صاروخ من طراز (لونج مارش2-دي) الساعة 0312 صباحا (بتوقيت بكين) اليوم السبت، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأفادت الوكالة أن هذه هي المهمة رقم 444 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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